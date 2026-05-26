Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes
Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes Jeudi 23 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
adhésion + participation libre, sur inscription
Impressions et couleurs à partir de plantes
Venez imprimer des plantes sur du tissus grâce à la technique du tatakizomé et confectionner des teintures végétales. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00.000+02:00
1
Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026