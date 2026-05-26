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Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes

Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes

Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Ferme de la héronière

Adresse : Rue de la Heronière, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes Jeudi 23 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Impressions et couleurs à partir de plantes

Venez imprimer des plantes sur du tissus grâce à la technique du tatakizomé et confectionner des teintures végétales. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00.000+02:00

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Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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