Teinture végétale et tatakizomé Ferme de la héronière Rennes Jeudi 23 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Impressions et couleurs à partir de plantes

Venez imprimer des plantes sur du tissus grâce à la technique du tatakizomé et confectionner des teintures végétales. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.

Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00.000+02:00

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Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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