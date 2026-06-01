Teinture végétale et tatakizomé, Ferme de la héronière, Rennes

Teinture végétale et tatakizomé Jeudi 23 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

Venez imprimer des plantes sur du tissus grâce à la technique du tatakizomé et confectionner des teintures végétales. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.

Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière

Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Impressions et couleurs à partir de plantes