Teinture végétale et tatakizomé, Ferme de la héronière, Rennes
Teinture végétale et tatakizomé, Ferme de la héronière, Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Teinture végétale et tatakizomé Jeudi 23 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine
adhésion + participation libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Venez imprimer des plantes sur du tissus grâce à la technique du tatakizomé et confectionner des teintures végétales. Nous prévoyons des tissus mais vous pouvez ramener un vêtement (style t-shirt) en coton.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière
Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Impressions et couleurs à partir de plantes
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026