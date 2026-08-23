Téléthon Marche nocturne contée Parking du Paléospace Villers-sur-Mer

Informations pratiques

Villers-sur-Mer

Téléthon Marche nocturne contée

Parking du Paléospace 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Marche contée de 6 à 7 km autour du marais de Blonville/Villers, sur le thème des légendes normandes, par Christian Hodiesne et Marie-Ange Belorgey de la section randonnée de l’Association des Jeunes Villersois. Les déguisements sont les bienvenus. Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.

Marche contée de 6 à 7 km autour du marais de Blonville/Villers, sur le thème des légendes normandes, par Christian Hodiesne et Marie-Ange Belorgey de la section randonnée de l’Association des Jeunes Villersois.

Accessible à tous.

Les déguisements sont les bienvenus.

Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.

Au retour, une boisson sera offerte.

Urne pour les dons.

Vente de billets de tombola par le club photo VIC. .

Parking du Paléospace 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 88 35 72 42

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English : Téléthon Marche nocturne contée

A 6–7 km storytelling walk around the Blonville/Villers marshes, based on Norman legends, led by Christian Hodiesne and Marie-Ange Belorgey from the hiking section of the Association des Jeunes Villersois. Costumes are welcome. Please bring a torch and wear suitable footwear.

L’événement Téléthon Marche nocturne contée Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-23 par OT SPL Deauville