Temple protestant, Temple de l’Église Réformée, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Temple de l'Église Réformée · Saumur
Informations pratiques
Temple protestant 19 et 20 septembre Temple de l’Église Réformée Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ce temple construit hors-les-murs au 19e siècle, et récemment restauré, remplace celui bâti intra-muros au 16e siècle par Philippe Duplessis-Mornay, principal artisan de l’Édit de Nantes et fondateur de l’Académie protestante de Saumur.
Visites guidées du temple
Temple de l’Église Réformée 9 Rue des Païens, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Ce temple construit hors-les-murs au 19e siècle, et récemment restauré, remplace celui bâti intra-muros au 16e siècle par Philippe Duplessis-Mornay, principal artisan de l’Édit de Nantes et fondateur…
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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