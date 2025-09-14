Temple protestant, Temple de l’Église Réformée, Saumur

Informations pratiques

Temple protestant 19 et 20 septembre Temple de l’Église Réformée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce temple construit hors-les-murs au 19e siècle, et récemment restauré, remplace celui bâti intra-muros au 16e siècle par Philippe Duplessis-Mornay, principal artisan de l’Édit de Nantes et fondateur de l’Académie protestante de Saumur.

Visites guidées du temple

Temple de l’Église Réformée 9 Rue des Païens, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce temple construit hors-les-murs au 19e siècle, et récemment restauré, remplace celui bâti intra-muros au 16e siècle par Philippe Duplessis-Mornay, principal artisan de l’Édit de Nantes et fondateur…

© Ville d’art et d’histoire de Saumur