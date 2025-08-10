TEMPOS – LES NOUVEAUX NEZ – ALAIN REYNAUD, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

TEMPOS – LES NOUVEAUX NEZ – ALAIN REYNAUD Samedi 10 avril 2027, 15h00 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T15:00:00+02:00 – 2027-04-10T15:50:00+02:00

Fin : 2027-04-10T15:00:00+02:00 – 2027-04-10T15:50:00+02:00

TempoS est le nouveau spectacle né de la collaboration entre la compagnie Les Nouveaux Nez et la Philharmonie du Luxembourg, dans la lignée de créations à la croisée du cirque et de la musique comme JukeBox Cirque (SPRING 2024). Alain Reynaud, clown et directeur de La Cascade, Pôle National Cirque Auvergne-Rhône-Alpes, en signe la mise en scène, turlupiné par une question aussi légère qu’existentielle : pourquoi donc avoir arrêté la balançoire ? Le ton est donné ! Il ne reste plus qu’à compter : 1,2,3,4 ! Oui, car ils sont bien quatre sur scènes à croiser leurs disciplines dans un entremêlement libre et fantasque, deux cirassien·nes pour deux musicien·nes : Analía Vincent, danseuse et acrobate-voltigeuse formée au Lido de Toulouse et membre du collectif Too Busy To Funk ; Xavier Mermod, porteur passé par le Centre National des Arts du Cirque ; Louise Marcillat, clarinettiste proche de grands orchestres internationaux, et Fabrice Bihan, violoncelliste, entre autres fondateur du festival Les Inouïes. Voilà que ça commence ! Ensemble, ils sont graves et aigus, lourds et légers, lents et rapides, ils sont un peu tout et son contraire, un quatuor à corps et à cran. Elle se mettra sur la tête, il apportera la clarinette. Le violoncelle sera porté à bout de bras, le porteur sifflera un opéra. On entendra un chant, il y aura la vie, il y aura Vivaldi, du temps lent, du temps peau contre peau, et puis du tango. Un spectacle aussi malicieux que mélodieux, à voir, écouter et vivre comme une invitation à l’émerveillement.

Ateliers :

Atelier portés acrobatiques mar. 6 avril 18h. Gratuit, sur réservation

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=TEMPOS »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

QUATUOR POUR MUSIQUE ET CIRQUE • 50 MN / JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS / TARIF JEUNE PUBLIC 6 €