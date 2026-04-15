Temps de regard sur création – Rouge Delta – Matthieu Patarozzi Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 12:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez découvrir ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie et artiste accueilli par la compagnie 29.27 ouvrira les portes du grand studio de danse pour une présentation d’une étape de travail. Rouge Delta – Matthieu PatarozziMatthieu commence la danse très jeune. Après le conservatoire d’Angoulême, il intègre le Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. À sa sortie il intègre l’équipe artistique de Thomas Lebrun avec qui il collaborera pendant 7 ans. Présentement il travaille avec Olivia Grandville, Myriam Gourfink, et Tatiana Julien et La BazookaMatthieu a continué de se former auprès de pédagogues qui lui sont chers comme Thomas Hauert, Nacera Belaza, Yasmine Hugonnet et d’autres.Il a aussi pris de nombreux cours de hip-hop commercial à Paris Pièce en cours : Travail de rechercheL’envie première est de me retrouver en studio seul après avoir parcouru et parcourant toujours des esthétiques et approches de la danse différentes.Il y a donc un travail d’archéologie, de découverte de ce qui reste, se transforme ou se révèle.Si une envie de solo apparaît, il constituerait une sorte d’état des lieux de ce qui existe dans un corps, son patrimoine, ses désirs et perceptions.Comment les danses et esthétiques traversées sont révélées transformées personnalisées.J’imagine ce travail comme une traversée qui ferait appel à une certaine endurance portée par une écriture dont j’ai hâte de trouver les logiques. Danseur, Chorégraphe **: Matthieu Patarozzi**

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

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