LA GRANDE DINGUERIE avec Fatal Bazooka / Michael Youn Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 –

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

Presque un an après son dernier passage, Michael Youn revient retourner le club avec le projet le plus culte des années 2000. Avec Fatal Bazooka, il a signé certains des plus gros tubes de la décennie : Fous ta cagoule, Mauvaise Foi Nocturne, Parle à ma main (NRJ Music Awards 2008) ou encore Ce matin va être une pure soirée. Des hymnes générationnels devenus incontournables en soirée.Véritable showman, Michael Youn mélange parodie, performance scénique et énergie XXL. Sur scène, c’est un concentré de nostalgie, de second degré et de bangers que tout le monde connaît par cœur.Invité exceptionnel de La Grande Dinguerie, le nouveau concept du Warehouse « quand les décennies pètent un câble », il t’embarque dans une faille spatio-temporelle où tout se mélange. Les années 80 croisent les années 2020, les remix les plus improbables prennent le pouvoir et le dancefloor devient totalement incontrôlable.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/la-grande-dinguerie-avec-fatal-bazooka-michael-youn



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