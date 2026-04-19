Vivons notre Cœur de Ville Place Gloriette – Petite Hollande Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 15:00 – 18:00

Gratuit : oui GRATUIT Tout public

Préservons notre cadre de vie : participez à une rencontre dédiée aux acteurs de l’environnement. Découvrez les initiatives associatives ainsi que les dispositifs de la Ville et de Nantes Métropole pour assurer la propreté des espaces publics au bénéfice de tous.

Place Gloriette – Petite Hollande Nantes 44003

0240416332



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