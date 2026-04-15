Temps d’échange, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Temps d’échange, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 6 mai 2026.
Temps d’échange Mercredi 6 mai, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Face aux préoccupations des parents concernant les dangers d’Internet, des réseaux sociaux et les contenus auxquels les adolescents sont exposés, Horizon Multimédia vous propose un temps de soutien à la parentalité.
Ce moment vous permettra d’échanger, de vous informer, de mieux comprendre les usages des adolescents et de découvrir des outils de prévention et de protection adaptés.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Etre parents d’ados à l’ère du numérique Adulte Echanges
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