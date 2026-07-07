Tendre colère Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Tendre colère

Mardi 11 mai 2027 de 20h30 à 21h35. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:30:00

fin : 2027-05-11 21:35:00

Date(s) :

2027-05-11

Depuis plus de vingt ans, les frères Ben Aïm créent une danse singulière, habitée par la poésie, l’exigence et la fraternité. Leurs pièces mêlent danse, théâtre et cirque, explorant le mouvement comme une expérience à la fois intime et collective.

Avec Tendre Colère, ils interrogent le collectif comme force vitale l’individu s’y fond, et la colère devient le moteur d’une énergie viscérale et jubilatoire.



Tendre Colère naît d’un état de sidération face au monde. Que faire lorsque le sens vacille ? Lorsque la destruction du vivant et l’errance de l’humanité semblent à l’œuvre, inéluctables ? Se révolter, s’unir, se consoler, partir en guerre autant de voies qui s’offrent à l’individu lorsqu’il tourne son désarroi vers le collectif. Naissent alors des alchimies troublantes, où les volontés s’abandonnent, se grisent d’une puissance fraternelle et consolatrice et se laissent emporter au-delà d’elles-mêmes pour retrouver une raison d’être, quitte à se battre contre des moulins à vent. Tendre Colère est une invitation à agir, à se retrouver, à se réinventer ensemble. Une pièce puissante, portée par dix interprètes virtuoses.



Une grande et belle pièce comme un miroir de l’humanité. La Terrasse .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

For over twenty years, the Ben Aïm brothers have been creating a unique dance, imbued with poetry, exacting standards, and brotherhood. Their pieces blend dance, theatre, and circus, exploring movement as an experience that is both intimate and collective.

L’événement Tendre colère Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues