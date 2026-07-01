Tennis Finales Open Michel Schibi Tennis Club Cattenom

Informations pratiques

Cattenom

Tennis Finales Open Michel Schibi

Tennis Club Rue du Bac Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Encouragez les joueurs de l’Open Michel Schibi !

En matinée, les demi-finales départageront le podium. L’après-midi, les grandes finales pour déterminer le vainqueur !Tout public

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Tennis Club Rue du Bac Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 58 22 37 tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

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English :

Cheer on the players at the Michel Schibi Open!

In the morning, the semifinals will determine who makes it to the podium. In the afternoon, the grand finals will decide the winner!

L’événement Tennis Finales Open Michel Schibi Cattenom a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS