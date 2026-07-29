Terminator 2 Unplugged Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Terminator 2 Unplugged

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Ce seul en scène sans technique, sans musiques enregistrées, sans effets lumineux, sans décors et sans costumes est une transposition du block-buster américain. Sans rien.

En sauvegardant dans son corps et sa mémoire ce qu’il considère comme le plus grand film d’action de tous les temps, Aurélien Arnaud est en mesure de le projeter directement dans la conscience des spectateur-rices, même dans un monde sans électricité, et donc sans cinéma.

En faisant appel à nos formidables et innées capacités d’imagination, Aurélien Arnaud redonne au film toutes ses lettres de noblesse et fait sillir sous le simple divertissement une fable résolument engagée assortie d’une saga familiale explosive.

Informations pratiques

Placement libre assis.

Réservation recommandée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement Terminator 2 Unplugged Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue