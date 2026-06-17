Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo
Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 28 juillet 2026.
Plourivo
Terrain varié
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval à pied et monté, dans différents espaces manège, carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Jeunes de 9 à 15 ans. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
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English :
L’événement Terrain varié Plourivo a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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