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Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo

Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 18 août 2026.

Lieu
Les Chevaux du Coat
Adresse
14B Route de Coat Bruc
Ville
22860 Plourivo
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 18 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Plourivo

Terrain varié

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval dans différents espaces manège, carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Pour les enfants de 6 à 9 ans.   .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76 

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English :

L’événement Terrain varié Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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