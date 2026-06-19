Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo

Plourivo

Terrain varié

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval dans différents espaces manège, carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Pour les enfants de 6 à 9 ans. .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

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English :

L’événement Terrain varié Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol