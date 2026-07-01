Terrasses musicales Saint-Nicolas-d’Aliermont
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Nicolas-d'Aliermont
Informations pratiques
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Terrasses musicales
Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Vendredi 10 juillet à 20h, rendez-vous place de la Libération à Saint-Nicolas-d’Aliermont pour une soirée gratuite dans le cadre des Terrasses Musicales.
Le trio Cosàn Glas vous propose un voyage musical entre la Galice et l’Irlande, au son des jigs, reels et musiques traditionnelles à écouter et à danser.
Pour l’occasion, les tenues dans les tons verts sont vivement appréciées afin de prolonger l’ambiance festive et immersive de la soirée.
Animations, restauration sur place et accès piétonnisé seront également au rendez-vous. .
Place de la Libération Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie communication@mairie-sna.fr
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English : Terrasses musicales
L’événement Terrasses musicales Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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