Informations pratiques

Moulay

TERRE EN FETE #43

Moulay Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Terre en Fête est la plus grande fête de plein air agricole de Mayenne. Convivial, familial et festif, ce sont près de 10000 visiteurs qui sont accueillis chaque année.

Pour sa 43e édition, Terre en Fête s’implante à Moulay, à 5 minutes de Mayenne.

Au programme :

– Courses de Moiss-Batt-Cross et Tracto-Cross

– Tracteur Force

– Finale départementale de Labour

– Baptêmes d’hélicoptère

– Labyrinthe de maïs

– Pôle animal

– Animations enfants

– Feu d’artifice le samedi soir et repas sous chapiteau le dimanche midi

Restauration sur place tout le week-end .

Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 38 39

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English :

Terre en F%EAte is the largest outdoor agricultural festival in Mayenne. With its friendly, family-oriented, and festive atmosphere, it welcomes nearly 10,000 visitors each year.

L’événement TERRE EN FETE #43 Moulay a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne