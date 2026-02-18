A VELO AU FIL DE L’EAU

Moulay Mayenne

Début : 2026-08-27 11:00:00

fin : 2026-08-27 14:00:00

2026-08-27

Sortie vélo au fil de la Mayenne

Enfourchez votre bicyclette et suivez le cours de la Mayenne pour découvrir (ou redécouvrir) cette magnifique rivière. N’oubliez pas votre pique-nique, pour une pause revigorante et bucolique à Montgiroux.

22 km aller-retour, vélo et casque obligatoire, prévoir pique-nique

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .

Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

English :

Cycling along the Mayenne river

