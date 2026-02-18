A VELO AU FIL DE L’EAU Moulay
Sortie vélo au fil de la Mayenne
Enfourchez votre bicyclette et suivez le cours de la Mayenne pour découvrir (ou redécouvrir) cette magnifique rivière. N’oubliez pas votre pique-nique, pour une pause revigorante et bucolique à Montgiroux.
22 km aller-retour, vélo et casque obligatoire, prévoir pique-nique
Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .
Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62
English :
Cycling along the Mayenne river
