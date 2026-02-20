VISITE GOURMANDE LE CHÂTEAU DU BAS-MONT Parking restaurant la Marjolaine Moulay

VISITE GOURMANDE LE CHÂTEAU DU BAS-MONT

2026-07-22 15:00:00

Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose d’allier la découverte d’un patrimoine historique, naturel et gastronomique à la dégustation de produits cuisinés par un chef cuisinier du territoire, dans son écrin patrimonial, à l’occasion d’une visite-gourmande.

Construit en surplomb de la rivière Mayenne et du chemin de halage, le château est commandité à la fin du XVIIᵉ siècle ou au début du XVIIIᵉ siècle par Germain Ricœur, maître de forge. La propriété a conservé plusieurs bâtiments des communs, remaniés et agrandis pour les besoins de l’hôtel-restaurant, et une ancienne chapelle. Découvrez l’histoire des lieux et son architecture en compagnie d’un guide-conférencier et d’un chercheur à l’Inventaire, puis profitez d’une dégustation de produits locaux à La Marjolaine, restaurant bien connu du paysage mayennais.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles, au 02 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr .

The Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne (Coëvrons-Mayenne art and history region) invites you to combine the discovery of its historical, natural and gastronomic heritage with the tasting of products cooked by a local chef, in the region?s heritage setting, on a gourmet tour.

