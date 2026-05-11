Moulay

atelier krea visite, initiation et vernissage

Le Bas Mont Moulay Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Atelier Kréa vous propose une initiation artistique de 15h à 17h, ouverte à tous les niveaux, suivie d’une visite de l’atelier et d’un vernissage à 18h autour des œuvres exposées.

Un moment créatif et convivial pour découvrir l’univers de l’Atelier Kréa, expérimenter différentes techniques artistiques et partager un temps privilégié lors du vernissage et des échanges avec l’artiste. .

Le Bas Mont Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 86 82 73 54

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English :

Atelier Kréa offers an artistic initiation from 3pm to 5pm, open to all levels, followed by a tour of the studio and a vernissage at 6pm, featuring the works on display.

L’événement atelier krea visite, initiation et vernissage Moulay a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT53