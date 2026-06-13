Terres mêlées – Exposition de Barbara Schroeder Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

En écho à son installation « Les Mistériennes » – située au cœur du Jardin Extraordinaire – dans le cadre du Voyage à Nantes à partir du 4 juillet 2026, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Barbara Schroeder pour une exposition évènement. La galerie invite ainsi à la découverte des multiples facettes du travail de l’artiste avec une sélection d’œuvres allant de l’installation à la sculpture en passant par le dessin et la performance. Exposition du 3 au 5 juillet 2026 de 14h30 à 18h30 + Vernissage et performance de l’artiste le 2 juillet à partir de 18h

Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/ 02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/fr/



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