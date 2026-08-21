TERRO 2026 • Elémen’terre, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

TERRO 2026 • Elémen’terre Mardi 8 décembre, 09h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Gratuit sur inscription sur le site d’Elémen’terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T09:00:00+01:00 – 2026-12-08T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-08T09:00:00+01:00 – 2026-12-08T18:30:00+01:00

Si votre structure est engagée ou souhaite s’engager dans une démarche de transition écologique et sociale, notez bien la date de ce rendez-vous pensé pour vous : les TERRO (Terreau des Événements Responsables de la Région Occitanie) ! Toute la journée, table ronde, présentations et ateliers collaboratifs pour vous faire découvrir des projets inspirants, vous outiller et vous permettre de rencontrer d’autres acteur·ice·s engagé·e·s !

Plus d’infos sur le site d’Elémen’terre en cliquant ici !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.elemen-terre.org/rencontres-regionales-terro/ »}]

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