Têtes de rivière régionales, Société Nautique de Caen et du Calvados – Canal de Caen la mer, Mondeville

samedi 14 novembre 2026 · Société Nautique de Caen et du Calvados - Canal de Caen la mer · Mondeville

Informations pratiques

Têtes de rivière régionales 14 et 15 novembre Société Nautique de Caen et du Calvados – Canal de Caen la mer Calvados

Entrée libre pour assister à la compétition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T09:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Têtes de rivière régionales

La Société Nautique de Caen et du Calvados organise des épreuves chronométrées « têtes de rivière » de niveau régional les 14 et 15 novembre 2026 sur le canal de Caen la Mer.

La distance du parcours contre la montre est de :

6 000 mètres pour les épreuves J18 et séniors et pour les épreuves en deux sans barreur PR3 et en skiff PR3

4 000 mètres pour les épreuves en skiff PR1, PR2 et LTA-ID

Les épreuves sont qualificatives pour la composition de l’équipe de Normandie, en vue de la coupe de France, et pour la composition de groupes de rameurs pour le chemin de sélection en équipes de France.

290 rameurs sont attendus sur ces deux jours sur le Canal de Caen à la mer.

Le programme de l’événement :

Samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre 2026 matin :

Tête de rivière fédérale inter-régionale

Participation des ligues de l’Ile de France, du Centre, des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie et des pôles France de Nantes, de l’Insep, de l’Ile de France et de Normandie

Dimanche 15 novembre 2026 après-midi :

Yole Cup Ligue régionale

Compétition et animation pour les rameurs non concernés le matin

Venez assister à cette compétition d’aviron sur le canal de Caen la Mer !

Société Nautique de Caen et du Calvados – Canal de Caen la mer 4 rue de la Rochelle, 14000 Caen Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « avironcaen.gestion@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 93 36 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://societe-nautique-de-caen-calvados.assoconnect.com/page/1627392-presentation »}]

La Société Nautique de Caen et du Calvados organise des épreuves « têtes de rivière » de niveau régional les 14 et 15 novembre 2026 à Caen. Tête de rivière Aviron

Société Nautique de Caen et du Calvados