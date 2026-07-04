The Alonetimes La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
mercredi 5 mai 2027 · La Criée Théâtre National de Marseille · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
The Alonetimes
Mercredi 5 mai 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05 20:00:00
fin : 2027-05-05
Date(s) :
2027-05-05
Spectacle dans le cadre du Festival Propagations — GMEM.
Une performance musicale qui interroge avec émotion et humour noir nos ultramodernes solitudes.
Une amitié brisée, une première fois maladroite, une confession à un·e inconnu·e dans un bar d’hôtel, une crise de larmes, une rencontre en ligne… The Alonetimes est une réflexion sur la solitude qui prend la forme de fragments d’histoires personnelles racontées en musique.
Fruit de la rencontre inédite entre deux compositeur·ices majeur·es de la scène contemporaine, cette création est portée par six interprètes qui repoussent les frontières de la performance. D’une voix à l’autre, d’une vie à l’autre, les récits circulent avec l’espoir de faire résonner ensemble ces fragments et se sentir un peu moins seuls.
Avec Andreas Borregaard accordéon, Diamanda La Berge Dramm violon, Loré Lixenberg, Oskar McCarthy voix, Vanessa Porter percussion, Adam Starkie clarinette basse .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Performance as part of the Propagations Festival? GMEM.
L’événement The Alonetimes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Mais que peuvent bien faire les lutins du Père Noël ? 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 4 juillet 2026
- Après moi, le déluge- Ballet National de Marseille La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement 5 juillet 2026
- Version (s)- Dorothée Munyaneza La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement 6 juillet 2026
- Ciné Plein Air Route Algéricaine Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement 7 juillet 2026
- DJ set DouceSoeur La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement 8 juillet 2026