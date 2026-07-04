The Alonetimes La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

The Alonetimes

Mercredi 5 mai 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-05 20:00:00

fin : 2027-05-05

Date(s) :

2027-05-05

Spectacle dans le cadre du Festival Propagations — GMEM.

Une performance musicale qui interroge avec émotion et humour noir nos ultramodernes solitudes.





Une amitié brisée, une première fois maladroite, une confession à un·e inconnu·e dans un bar d’hôtel, une crise de larmes, une rencontre en ligne… The Alonetimes est une réflexion sur la solitude qui prend la forme de fragments d’histoires personnelles racontées en musique.





Fruit de la rencontre inédite entre deux compositeur·ices majeur·es de la scène contemporaine, cette création est portée par six interprètes qui repoussent les frontières de la performance. D’une voix à l’autre, d’une vie à l’autre, les récits circulent avec l’espoir de faire résonner ensemble ces fragments et se sentir un peu moins seuls.





Avec Andreas Borregaard accordéon, Diamanda La Berge Dramm violon, Loré Lixenberg, Oskar McCarthy voix, Vanessa Porter percussion, Adam Starkie clarinette basse .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Performance as part of the Propagations Festival? GMEM.

L’événement The Alonetimes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille