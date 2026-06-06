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The Art Of The Brick Exponantes Nantes

The Art Of The Brick Exponantes Nantes

The Art Of The Brick Exponantes Nantes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Exponantes

Adresse : Parc des Expositions de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph de Porterie

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Tarif : adulte : à partir de 13,90€

L’exposition LEGO® la plus célèbre au monde arrive à Nantes dès le 27 juin
Après avoir déjà conquis plusieurs millions de visiteurs à travers le monde et rencontré un grand succès lors de ses précédentes étapes françaises, l’exposition phénomène The Art of the Brick s’installe à Nantes dès le 27 juin à Exponantes. À travers des millions de briques LEGO®, l’exposition transforme un objet universel et familier en véritable matériau artistique. Entre créations originales et réinterprétations de chefs-d’œuvre célèbres, The Art of the Brick propose de découvrir plus de 90 œuvres monumentales imaginées par l’artiste américain Nathan Sawaya, figure majeure du Brick Art contemporain.

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