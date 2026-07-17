THE BONGO HOP, Parc du Bois Fleuri, Lormont

Informations pratiques

THE BONGO HOP Samedi 19 septembre, 20h00 Parc du Bois Fleuri Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Dès le départ, l’ambition est claire : refuser de se limiter à une étiquette et laisser dialoguer différentes traditions musicales. Soul, rythmes africains, traditions caribéennes ou influences latino-américaines s’entrelacent et se répondent donc dans l’album La Pata Coja. L’enregistrement privilégie la prise directe, le jeu du studio avoisinant l’esprit du concert. Cette approche singulière donne au disque un caractère organique et minimaliste malgré l’importance numérique du groupe. Sur scène, cette énergie prend toute son ampleur, le collectif s’écoute, s’anime et fait circuler les rythmes au groove universel et aux arrangements calibrés pour le dancefloor. On y vient pour le son, on y reste pour ce qui naît entre les musiciens et le public. La cohésion.

Dernier album : La Pata Coja, 2024, Underdog Records

LINE UP

Etienne Sevet : trompette – Nuné Jova Martinez : chant – Jean Tchoumi : basse – Hafid Zouaoui : batterie – Lisa Bertrand : saxophone Felix Marret : claviers – Pape Magaye Gueye : guitare – Marc Pujol : percussions

Parc du Bois Fleuri , Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/bongo-hop-19092026-1800 »}]

Derrière The Bongo Hop se trouve le trompettiste et producteur Étienne Sevet. Le projet s’est construit au fil d’un parcours marqué par la Colombie et par un imaginaire musical largement tourné ve …