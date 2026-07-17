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Visite commentée du site Plaine de Garonne Energies et de la Maison des Energies, Plaine de Garonne Energies, Lormont

vendredi 18 septembre 2026 · Plaine de Garonne Energies · Lormont

Visite commentée du site Plaine de Garonne Energies et de la Maison des Energies, Plaine de Garonne Energies, Lormont

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Plaine de Garonne Energies
Adresse
16 rue du Commandant Cousteau, 33100 Bordeaux
Ville
33310 Lormont
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Limité à 20 personnes.

Visite commentée du site Plaine de Garonne Energies et de la Maison des Energies 18 et 19 septembre Plaine de Garonne Energies Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

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©engie

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