Visite commentée du site Plaine de Garonne Energies et de la Maison des Energies, Plaine de Garonne Energies, Lormont

Informations pratiques

Visite commentée du site Plaine de Garonne Energies et de la Maison des Energies 18 et 19 septembre Plaine de Garonne Energies Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Et si vous découvriez les coulisses de l’énergie qui chauffe Bordeaux ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de Plaine de Garonne Énergies et partez à la découverte de la géothermie, de la biomasse et des réseaux de chaleur.

Cette immersion se poursuivra à la Maison des Énergies, grâce à un parcours ludique et pédagogique accessible à tous, pour mieux comprendre les enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.

Plaine de Garonne Energies 16 rue du Commandant Cousteau, 33100 Bordeaux Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.rezomee.fr/plaine-de-garonne-energies/ Et si vous découvriez l’envers du décor de l’énergie qui chauffe Bordeaux ? À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de Plaine de Garonne Énergies et partez à la rencontre de la géothermie, de la biomasse et des réseaux de chaleur. Une immersion complétée par la visite de la Maison des Énergies, un parcours ludique et pédagogique accessible à tous pour mieux comprendre les défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain

Et si vous découvriez l’envers du décor de l’énergie qui chauffe Bordeaux ? À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de Plaine de Garonne Énergies et partez à la rencontre de la de…

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