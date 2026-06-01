Thé causant Brantôme en Périgord
Thé causant Brantôme en Périgord jeudi 18 juin 2026.
Brantôme en Périgord
Thé causant
Jardin des Moines Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-06-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Thé causant. Passez un moment convivial à papoter autour d’un thé et de gourmandises. Apportez votre chaise.
Thé causant. Passez un moment convivial à papoter autour d’un thé et de gourmandises. Apportez votre chaise. .
Jardin des Moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81
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English : Thé causant
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L’événement Thé causant Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne
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