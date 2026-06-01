Brantôme en Périgord

Thé causant

Jardin des Moines Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18 17:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Thé causant. Passez un moment convivial à papoter autour d’un thé et de gourmandises. Apportez votre chaise.

Thé causant. Passez un moment convivial à papoter autour d’un thé et de gourmandises. Apportez votre chaise. .

Jardin des Moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

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English : Thé causant

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L’événement Thé causant Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne