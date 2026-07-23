The Cycling Event Courchevel Courchevel Le Praz Courchevel
vendredi 14 août 2026 · Courchevel Le Praz · Courchevel
Informations pratiques
Courchevel
The Cycling Event Courchevel
Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 07:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
3 jours de ride VTT, VTTAE et gravel au cœur des 3 vallées village de marques, animations et courses au départ du lac du Praz
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Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English : The Cycling Event Courchevel
3 days of mountain biking, e-mountain biking, and gravel in the heart of Les 3 Vallées: brand village, entertainment and races starting from the lake of Le Praz
L’événement The Cycling Event Courchevel Courchevel a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Courchevel