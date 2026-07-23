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AGENDA · Courchevel

The Cycling Event Courchevel Courchevel Le Praz Courchevel

vendredi 14 août 2026 · Courchevel Le Praz · Courchevel

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Courchevel Le Praz
Adresse
135 rue des tremplins olympiques
Ville
73120 Courchevel
Département
Savoie
Tarif

Courchevel

The Cycling Event Courchevel

Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 07:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

3 jours de ride VTT, VTTAE et gravel au cœur des 3 vallées village de marques, animations et courses au départ du lac du Praz
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Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes  

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English : The Cycling Event Courchevel

3 days of mountain biking, e-mountain biking, and gravel in the heart of Les 3 Vallées: brand village, entertainment and races starting from the lake of Le Praz

L’événement The Cycling Event Courchevel Courchevel a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Courchevel

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