The Cycling Event Courchevel Courchevel Le Praz Courchevel

Informations pratiques

Courchevel

The Cycling Event Courchevel

Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 07:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

3 jours de ride VTT, VTTAE et gravel au cœur des 3 vallées village de marques, animations et courses au départ du lac du Praz

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Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English : The Cycling Event Courchevel

3 days of mountain biking, e-mountain biking, and gravel in the heart of Les 3 Vallées: brand village, entertainment and races starting from the lake of Le Praz

L’événement The Cycling Event Courchevel Courchevel a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Courchevel