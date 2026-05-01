Thé dansant à Meyssac Meyssac
Thé dansant à Meyssac Meyssac dimanche 31 mai 2026.
Meyssac
Thé dansant à Meyssac
Salle Versailles Meyssac Corrèze
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’association Les Amis de Lulu vous invite à un après-midi convivial pour danser au rythme de l’orchestre Stéphanie Methot. Ambiance chaleureuse assurée à la salle Versailles avec buvette .
Salle Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 11 52
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English : Thé dansant à Meyssac
L’événement Thé dansant à Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme
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