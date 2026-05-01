Meyssac

Thé dansant à Meyssac

Salle Versailles Meyssac Corrèze

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’association Les Amis de Lulu vous invite à un après-midi convivial pour danser au rythme de l’orchestre Stéphanie Methot. Ambiance chaleureuse assurée à la salle Versailles avec buvette .

Salle Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 11 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant à Meyssac

L’événement Thé dansant à Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme