Concert Chorale du Nouvel An Meyssac

Concert Chorale du Nouvel An

Concert Chorale du Nouvel An Meyssac dimanche 18 janvier 2026.

Concert Chorale du Nouvel An

Église de Meyssac Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

Au Chœur de Meyssac, sous la direction de Elodie Campillo et le Chœur de Beaulieu, sous la direction de Magali Delvaux, accompagné du pianiste Patrick Hilliard propose à l’Eglise de Meyssac un concert chorale du Nouvel An
Participation au chapeau   .

Église de Meyssac Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 85 41 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chorale du Nouvel An

L’événement Concert Chorale du Nouvel An Meyssac a été mis à jour le 2026-01-09 par Corrèze Tourisme