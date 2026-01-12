Concert Chorale du Nouvel An Meyssac

Concert Chorale du Nouvel An

Église de Meyssac Meyssac Corrèze

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Au Chœur de Meyssac, sous la direction de Elodie Campillo et le Chœur de Beaulieu, sous la direction de Magali Delvaux, accompagné du pianiste Patrick Hilliard propose à l’Eglise de Meyssac un concert chorale du Nouvel An

Participation au chapeau .

Église de Meyssac Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

