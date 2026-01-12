Concert Chorale du Nouvel An Meyssac
Concert Chorale du Nouvel An Meyssac dimanche 18 janvier 2026.
Concert Chorale du Nouvel An
Église de Meyssac Meyssac Corrèze
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Au Chœur de Meyssac, sous la direction de Elodie Campillo et le Chœur de Beaulieu, sous la direction de Magali Delvaux, accompagné du pianiste Patrick Hilliard propose à l’Eglise de Meyssac un concert chorale du Nouvel An
Participation au chapeau .
Église de Meyssac Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 85 41 20
