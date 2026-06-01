Concert Choral Meyssac
Concert Choral Meyssac samedi 20 juin 2026.
Meyssac
Concert Choral
salles de Versailles Meyssac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Deux représentations pour une soirée musicale exceptionnelle Nos vies d’Artistes par Au Choeur de Meyssac, sous la direction d’Elodie Campillo, et avec Patrick Hilliard au piano
Meli-Mélo par les Troubadours Bagnacois, sous la direction de Catherine Lemouzy .
salles de Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 83 57 25
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English : Concert Choral
L’événement Concert Choral Meyssac a été mis à jour le 2026-05-29 par Corrèze Tourisme
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