Meyssac

Concert Choral

salles de Versailles Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Deux représentations pour une soirée musicale exceptionnelle Nos vies d’Artistes par Au Choeur de Meyssac, sous la direction d’Elodie Campillo, et avec Patrick Hilliard au piano

Meli-Mélo par les Troubadours Bagnacois, sous la direction de Catherine Lemouzy .

salles de Versailles Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 83 57 25

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English : Concert Choral

L’événement Concert Choral Meyssac a été mis à jour le 2026-05-29 par Corrèze Tourisme