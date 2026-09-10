Thé dansant Au Casino Bagnères-de-Bigorre
mercredi 16 septembre 2026 · Au Casino · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Thé dansant
Au Casino 1 Boulevard de l’Hypéron Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 18:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Le Casino vous invite à son thé dansant avec le duo Paris Guinguettes ! Venez guincher sur les airs musette et variétés dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Entrée libre .
Au Casino 1 Boulevard de l’Hypéron Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42
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English :
The Casino invites you to %E0 its dance party featuring the duo Paris Guinguettes! Come dance to musette and variety tunes in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Thé dansant Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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