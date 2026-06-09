Vide Grenier Lions Club à la Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre dimanche 30 août 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier Lions Club

à la Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vide Grenier Organisé par le Lions Club

En face des Thermes, entre le tennis et le Casino.

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à la Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 88 87 39

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English :

Garage Sale Organized by the Lions Club

Opposite the Thermes, between the tennis court and the Casino.

L’événement Vide Grenier Lions Club Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65