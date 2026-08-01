Exposition Philippe Lhez BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Philippe Lhez

BAGNERES-DE-BIGORRE 14 Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Du 15 août au 5 septembre 2026, l’atelier-galerie Philippe Lhez, à Bagnères-de-Bigorre, présente une exposition de l’artiste. Aquarelles et paysages de montagne à découvrir rue Victor Hugo, du mardi au samedi.

.

BAGNERES-DE-BIGORRE 14 Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 70 99 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From August 15 to September 5, 2026, the Philippe Lhez studio-gallery in Bagnères-de-Bigorre is presenting an exhibition by the artist. Watercolors and mountain landscapes are on display on Victor Hugo Street, Tuesday through Saturday.

L’événement Exposition Philippe Lhez Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65