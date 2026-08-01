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Exposition Philippe Lhez BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

samedi 15 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
14 Rue Victor Hugo
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Philippe Lhez

BAGNERES-DE-BIGORRE 14 Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Du 15 août au 5 septembre 2026, l’atelier-galerie Philippe Lhez, à Bagnères-de-Bigorre, présente une exposition de l’artiste. Aquarelles et paysages de montagne à découvrir rue Victor Hugo, du mardi au samedi.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 14 Rue Victor Hugo Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 70 99 41 

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English :

From August 15 to September 5, 2026, the Philippe Lhez studio-gallery in Bagnères-de-Bigorre is presenting an exhibition by the artist. Watercolors and mountain landscapes are on display on Victor Hugo Street, Tuesday through Saturday.

L’événement Exposition Philippe Lhez Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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