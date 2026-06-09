Yoga rando et lever de soleil au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Yoga rando et lever de soleil

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:30:00

fin : 2026-08-15 11:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Yoga doux au lever du soleil dès 6h30, collation chaude puis randonnée guidée hors sentiers battus à la découverte de la faune et flore pyrénéenne. Retour vers 11h30. Débutants bienvenus, paiement sur place, places limitées.

Déroulé

6h30/7h Accueil à l’Etape du Berger (heure en fonction du soleil)

Séance de Yoga (1h)

Une pratique douce, accessible à tous, pensée pour réveiller le corps avant la rando.

8h Collation et départ rando

Une collation et boisson chaude sont proposés après le yoga. Préparation et départ pour la randonnée avec un accompagnateur en montagne, la randonnée est adaptée au groupe. Partez à la découverte de la faune et la flore pyrénéenne en sortant des sentiers battus pour éviter les bains de foule .

11h30 Retour au restaurant (possibilité de manger en supplément , nous informer lors de la réservation)

Paiement

La séance de yoga et randonne se règle sur place ( pas de CB ) .

À prévoir

Tapis de yoga

Vêtements chauds Coupe-vent selon la météo Chaussure type trail Casquette Crème …

Bouteille d’eau et nourriture pour la rando

Un sourire et l’envie de respirer plus haut

Conditions

Événements accessible aux débutants.

Pas de contre indication médicale à la randonnée ou/et à l’altitude.

Etre capable de marcher 1h30/2h en montagne

Annulation en cas de météo défavorable ( mail envoyé la veille).

Places limités .

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 56 98 61

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English :

Gentle yoga at sunrise from 6:30am, hot snack, then guided hike off the beaten track to discover Pyrenean flora and fauna. Return around 11.30am. Beginners welcome, payment on site, places limited.

L’événement Yoga rando et lever de soleil Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65