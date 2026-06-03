Pré-OFF films de montagne en plein air BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 15 août 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Pré-OFF films de montagne en plein air

BAGNERES-DE-BIGORRE Au jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Programmation en cours

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BAGNERES-DE-BIGORRE Au jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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L’événement Pré-OFF films de montagne en plein air Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65