Ateliers La Pause Végétale Décore ton pot et plante ta plante ! BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
samedi 15 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Décore ton pot et plante ta plante !
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Atelier enfant et adulte décore ton pot et plante ta plante !
Tarif 25€/p
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
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English :
Workshop for kids and adults: Decorate your pot and plant your plant!
Price: 25?/person
L’événement Ateliers La Pause Végétale Décore ton pot et plante ta plante ! Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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