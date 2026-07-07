Ateliers La Pause Végétale Décore ton pot et plante ta plante ! BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Décore ton pot et plante ta plante !

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Atelier enfant et adulte décore ton pot et plante ta plante !

Tarif 25€/p

.

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop for kids and adults: Decorate your pot and plant your plant!

Price: 25?/person

L’événement Ateliers La Pause Végétale Décore ton pot et plante ta plante ! Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65