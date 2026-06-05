Yoga Brunch au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre
Yoga Brunch au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre dimanche 16 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Yoga Brunch
au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:45:00
fin : 2026-08-16 13:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Séance de yoga avec Yoga des Cimes suivie d’un brunch en altitude. Réservation conseillée.
Déroulé
9h45 Acceuil à l’Etape du Berger
10h00 Séance de Yoga (1h)
Une pratique douce, accessible à tous, pensée pour délier, respirer et réveiller le corps.
11h30 Brunch
Produits locaux issus de la ferme familiale, cuisine généreuse et vue panoramique sur les montagnes.
Paiement
La séance de yoga se règle sur place ( pas de CB ) auprès d’Agathe
Le brunch se réserve et se paie directement sur le site de l’Etape du Berger . Il valide votre inscription.
Cette reservation sert uniquement à garantir ta place au yoga.
À prévoir
Tapis de yoga
Vêtements chauds Coupe-vent selon la météo
Bouteille d’eau
Un sourire et l’envie de respirer plus haut
Conditions
Évenements accessible aux débutants.
Annulation en cas de météo défavorable ( mail envoyé la veille).
Places limités
Accessible aux femmes enceintes .
au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 56 98 61
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English :
Yoga session with Yoga des Cimes followed by a brunch at altitude. Reservations recommended.
L’événement Yoga Brunch Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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