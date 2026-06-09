Marché aux bouquins Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre dimanche 16 août 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Marché aux bouquins

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Marché organisé par la Bouquinerie associative Le Salon de Lecture

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Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie bouquinerie.bagneres@gmail.com

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English :

Market organized by the Bouquinerie associative Le Salon de Lecture

L’événement Marché aux bouquins Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65