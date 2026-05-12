Brou

Thé Dansant

Salle des fêtes de Brou Brou Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Club du Temps Libre de Brou organise un thé dansant avec l’orchestre Gilles Music.

Danses pratiquées Danses de salon, Danses en ligne (Line dance), Danses rétro

Inscription au 02 37 47 84 46 ou 02 37 47 05 79.

Une pâtisserie et une boisson sont offertes. 12 .

Salle des fêtes de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 84 46

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English :

The Club du Temps Libre de Brou organizes a tea dance with the Gilles Music orchestra.

L’événement Thé Dansant Brou a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN