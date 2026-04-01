Broye-Aubigney-Montseugny

Thé dansant

Salle des fêtes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Jacqueline et Noël Petit organisent un thé dansant animé par Cyrille Renaut à la salle des fêtes de Broye-Lès-Pesmes. .

Salle des fêtes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 79 67 37

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY