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Thé dansant Broye-Aubigney-Montseugny

Thé dansant Broye-Aubigney-Montseugny dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 70140 Broye-Aubigney-Montseugny

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Broye-Aubigney-Montseugny

Thé dansant

Salle des fêtes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Jacqueline et Noël Petit organisent un thé dansant animé par Cyrille Renaut à la salle des fêtes de Broye-Lès-Pesmes.   .

Salle des fêtes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 79 67 37 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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