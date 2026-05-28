Informations pratiques

Cucq

Thé dansant

670 Impasse des Coquelicots Salle communale les Coquelicots Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Dimanche 8 Novembre 2026 de 14h à 19h

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Thé dansant organisé par Cucq danse à 2.

Tout public

Durée: 5h

Salle communale des Coquelicots à Trépied .

670 Impasse des Coquelicots Salle communale les Coquelicots Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France cucqdansea2@gmail.com

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English :

L’événement Thé dansant Cucq a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Stella-Plage