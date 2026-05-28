AGENDA · Cucq
Thé dansant Cucq
dimanche 8 novembre 2026 · Cucq
Informations pratiques
Cucq
Thé dansant
670 Impasse des Coquelicots Salle communale les Coquelicots Cucq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Dimanche 8 Novembre 2026 de 14h à 19h
———————————————————
Thé dansant organisé par Cucq danse à 2.
Tout public
Durée: 5h
Salle communale des Coquelicots à Trépied .
670 Impasse des Coquelicots Salle communale les Coquelicots Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France cucqdansea2@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Thé dansant Cucq a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Stella-Plage
À voir aussi à Cucq (Pas-de-Calais)
- Atelier Repair Café Cucq 18 septembre 2026
- Visite guidée de la station d’épuration de Cucq (CA2BM), station d’épuration de Cucq, Cucq 19 septembre 2026
- Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq 20 septembre 2026
- Atelier Repair Café Cucq 7 octobre 2026
- Atelier Repair Café Cucq 16 octobre 2026