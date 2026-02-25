Thé dansant de Villejean Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Thé dansant de Villejean Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 11 avril – 18 juillet, certains samedis Ille-et-Vilaine
Payant (5 euros adhérents / 8 euros non adhérents) –
Envie de se retourner autour d’une danse et pour passer une après midi très conviviale, peu importe son âge, le thé dansant de Villejean est fait pour vous ! ouvert à tous – toutes !
Pour plus de renseignements, contactez Pauline 07 69 29 81 90.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T17:30:00.000+02:00
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine