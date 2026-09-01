Thé dansant Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Thé dansant

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 18:30:00

Date(s) :

2026-09-16

L’association Dives Amitié vous propose ce moment convivial pour danser en compagnie d’un orchestre à l’Espace Nelson Mandela.

L’association Dives Amitié vous propose ce moment convivial pour danser en compagnie d’un orchestre à l’Espace Nelson Mandela. .

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 02 86

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English : Thé dansant

The Dives Amitié association invites you to dance to the sounds of a live band at the Espace Nelson Mandela.

L’événement Thé dansant Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Normandie Pays d’Auge