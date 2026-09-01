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AGENDA · Dives-sur-Mer

Thé dansant Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

mercredi 16 septembre 2026 · Espace Nelson Mandela · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace Nelson Mandela
Adresse
Avenue de la Liberté 8 mai 1945
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Thé dansant

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 18:30:00

Date(s) :
2026-09-16

L’association Dives Amitié vous propose ce moment convivial pour danser en compagnie d’un orchestre à l’Espace Nelson Mandela.
L’association Dives Amitié vous propose ce moment convivial pour danser en compagnie d’un orchestre à l’Espace Nelson Mandela.   .

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 02 86 

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English : Thé dansant

The Dives Amitié association invites you to dance to the sounds of a live band at the Espace Nelson Mandela.

L’événement Thé dansant Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Normandie Pays d’Auge

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