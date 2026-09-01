Thé dansant Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer
mercredi 16 septembre 2026 · Espace Nelson Mandela · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Thé dansant
Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 18:30:00
Date(s) :
2026-09-16
L’association Dives Amitié vous propose ce moment convivial pour danser en compagnie d’un orchestre à l’Espace Nelson Mandela.
L’association Dives Amitié vous propose ce moment convivial pour danser en compagnie d’un orchestre à l’Espace Nelson Mandela. .
Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 02 86
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English : Thé dansant
The Dives Amitié association invites you to dance to the sounds of a live band at the Espace Nelson Mandela.
L’événement Thé dansant Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Normandie Pays d’Auge
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