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Thé dansant du 18 Châteauneuf-la-Forêt

samedi 18 juillet 2026 · Châteauneuf-la-Forêt

Thé dansant du 18 Châteauneuf-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
25 Avenue Michel Sinibaldi
Ville
87130 Châteauneuf-la-Forêt
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Châteauneuf-la-Forêt

Thé dansant du 18

25 Avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Thé dansant du 18 précédé d’un repas de saison avec le Bistrot de Stéph   .

25 Avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 97 05 

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English : Thé dansant du 18

L’événement Thé dansant du 18 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin

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