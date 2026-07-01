Informations pratiques

Châteauneuf-la-Forêt

Thé dansant du 18

25 Avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Thé dansant du 18 précédé d’un repas de saison avec le Bistrot de Stéph .

25 Avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 97 05

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English : Thé dansant du 18

L’événement Thé dansant du 18 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin