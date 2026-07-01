AGENDA · Châteauneuf-la-Forêt
Thé dansant du 18 Châteauneuf-la-Forêt
samedi 18 juillet 2026 · Châteauneuf-la-Forêt
Informations pratiques
Châteauneuf-la-Forêt
Thé dansant du 18
25 Avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Thé dansant du 18 précédé d’un repas de saison avec le Bistrot de Stéph .
25 Avenue Michel Sinibaldi Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 97 05
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English : Thé dansant du 18
L’événement Thé dansant du 18 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-07 par Terres de Limousin
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