Thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Thé dansant

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Organisé par La Musique Municipale de Far. Animé par l’orchestre Violetta qui vous fera danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock… Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et des casses croutes. Venez nombreux, bonne humeur garantie !Tout public

7 .

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 7 67 86 01 55

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English :

Organized by La Musique Municipale de Far. The Violetta orchestra will entertain you with waltz, tango, madison, march, rock… There’s also a refreshment area with coffee, cakes, drinks and snacks. Come one, come all good spirits guaranteed!

L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH