Thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Farébersviller

Thé dansant

Centre François Rabelais 6 rue du Neufeld Farébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Organisé par l’association Clé de Far. Animé par l’orchestre Memory’s Band. Petite restauration sur place.Tout public

7 .

Centre François Rabelais 6 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 19 06 01 61

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English :

Organized by the Clé de Far association. Entertainment by Memory’s Band. Light refreshments on site.

L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH