Thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller
Thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller dimanche 17 mai 2026.
Farébersviller
Thé dansant
Centre François Rabelais 6 rue du Neufeld Farébersviller Moselle
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Organisé par l’association Clé de Far. Animé par l’orchestre Memory’s Band. Petite restauration sur place.Tout public
7 .
Centre François Rabelais 6 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 19 06 01 61
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English :
Organized by the Clé de Far association. Entertainment by Memory’s Band. Light refreshments on site.
L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH