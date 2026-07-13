AGENDA · Machecoul-Saint-Même
THE DANSANT Machecoul-Saint-Même
jeudi 16 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
THE DANSANT
Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
THE DANSANT
Animé par Clément Chevrier. .
Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 78 51 48
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English :
THE DANCING
L’événement THE DANSANT Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Sud Retz Atlantique
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