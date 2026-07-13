UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Machecoul-Saint-Même

THE DANSANT Machecoul-Saint-Même

jeudi 16 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue des Chênes
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

THE DANSANT

Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :
2026-07-16

THE DANSANT
Animé par Clément Chevrier.   .

Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 78 51 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE DANCING

L’événement THE DANSANT Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Sud Retz Atlantique

À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)