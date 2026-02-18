Thé Dansant Centre socio-culturel de Magny Metz

Thé Dansant

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz

Dimanche 2026-04-19

2026-04-19

L’occasion de passer un agréable après-midi, rythmé par la danse et la musique du groupe Jo Miller !

Au programme

Des moments de danse effrénée

Une ambiance festive et entraînante

Des rythmes envoûtants pour tous les niveaux, des débutants aux experts

Gâteaux et buvette.Tout public

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz

English :

A pleasant afternoon of dancing and music by the Jo Miller band!

On the program:

Unbridled dancing

A lively, festive atmosphere

Bewitching rhythms for all levels, from beginners to experts

Cakes and refreshments.

