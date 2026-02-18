Thé Dansant Centre socio-culturel de Magny Metz
Thé Dansant Centre socio-culturel de Magny Metz dimanche 19 avril 2026.
Thé Dansant
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 00:00:00
L’occasion de passer un agréable après-midi, rythmé par la danse et la musique du groupe Jo Miller !
Au programme
Des moments de danse effrénée
Une ambiance festive et entraînante
Des rythmes envoûtants pour tous les niveaux, des débutants aux experts
Gâteaux et buvette.Tout public
English :
A pleasant afternoon of dancing and music by the Jo Miller band!
On the program:
Unbridled dancing
A lively, festive atmosphere
Bewitching rhythms for all levels, from beginners to experts
Cakes and refreshments.
L’événement Thé Dansant Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ