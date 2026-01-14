THÉ DANSANT SALLE HORIZON Muret

THÉ DANSANT

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

2026-05-21

La ville de Muret a décidé la mise en place de thés dansants à la salle Horizon Pyrénées.

Pour partager un moment de convivialité, pour danser entres amis ou connaissances, passez l’après-midi en musique. 10 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 90 50

The town of Muret has decided to organize tea dances at the Salle Horizon Pyrénées.

L’événement THÉ DANSANT Muret a été mis à jour le 2026-01-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE